Нетаньяху приказал ЦАХАЛ нанести удары по объектам «Хезболлы» в Ливане
Премьер-министр Биньямин Нетаньяху поручил Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанести «мощные удары» по целям «Хезболлы» в Ливане. Об этом пишет Times of Israel со ссылкой на заявление канцелярии главы правительства.
Решение принято после того, как «Хезболла» в течение дня атаковала север Израиля и израильские подразделения, дислоцированные на юге Ливана, применив ракеты и беспилотники.
Как утверждает израильская сторона, «Хезболла», несмотря на действующий режим прекращения огня, ежедневно атакует силы ЦАХАЛ в южном Ливане. В «Хезболле» утверждают, что их действия являются ответом на предполагаемые нарушения перемирия со стороны Израиля.
Режим прекращения огня между Израилем и Ливаном вступил в силу 17 апреля. 24 апреля президент США Дональд Трамп объявил, что режим будет продлен на три недели. Вечером того же дня армия Израиля заявила, что зафиксировала ракетный обстрел на севере страны.