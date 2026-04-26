Песков: архитектура европейской безопасности немыслима без учета интересов РФ

Россия не может быть главной угрозой Европе, поскольку является ее неотъемлемой частью
Россия является неотъемлемой частью Европы, поэтому называть ее главной угрозой ошибочно. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту «Вестей» Павлу Зарубину.

«Провозглашение России главной угрозой для существования Европы неразумно. Это ошибочно», – сказал он.

Архитектура европейской безопасности немыслима без участия России и без учета ее интересов, добавил представитель Кремля. По его словам, европейские политики в качестве основного ориентира выбрали «линию тотальной русофобии». Вместе с тем в Европе усугубляются кризисы в экономике, безопасности, а также «кризис в понимании себя и своих основных ориентиров», считает Песков.

Пресс-секретарь российского президента выразил надежду, что лидеры стран Европы уступят место более прагматичным политикам.

Заявления об угрозе Европе со стороны России являются умышленным нагнетанием ситуации, говорил Песков осенью 2025 г. Он также заявлял, что РФ никогда никому не угрожала и не двигалась в сторону Европы со своей военной инфраструктурой.

17 апреля этого года министр обороны Бельгии Фредерик Вансина сообщил, что Россия не собирается нападать на Европу в ближайшее время. Но министр подчеркнул, что к 2030 г. Европа должна быть готова к сценарию, при котором ей придется обеспечивать свою безопасность без прямой военной поддержки США. Он добавил, что текущий запас времени для подготовки обеспечивается в том числе за счет продолжающегося конфликта на Украине, который позволяет европейским странам укреплять оборонный потенциал.

