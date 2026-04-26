Песков: архитектура европейской безопасности немыслима без учета интересов РФ

17 апреля этого года министр обороны Бельгии Фредерик Вансина сообщил, что Россия не собирается нападать на Европу в ближайшее время. Но министр подчеркнул, что к 2030 г. Европа должна быть готова к сценарию, при котором ей придется обеспечивать свою безопасность без прямой военной поддержки США. Он добавил, что текущий запас времени для подготовки обеспечивается в том числе за счет продолжающегося конфликта на Украине, который позволяет европейским странам укреплять оборонный потенциал.