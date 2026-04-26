Глава МИД Ирана проведет в Москве переговоры с Путиным
Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи прибудет в Москву, где у него запланированы переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.
Встреча запланирована на 27 апреля. Ранее о предстоящих переговорах между иранским министром и президентом РФ сообщали иранские СМИ. О планах Арагчи посетить Москву сообщал и МИД России.
В начале марта, когда США и Израиль начали конфликт с Ираном, Арагчи заявил о поддержке Ирана со стороны России. На вопрос о предоставлении Москвой разведданных он ответил: «Они помогают нам по многим направлениям».
13 апреля Арагчи провел телефонный разговор с главой МИД России Сергеем Лавровым, в ходе которого стороны обсудили переговоры между Ираном и США.