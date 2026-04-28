Правительство Японии планирует пересмотреть оборонную политику

Правительство Японии приступило к пересмотру ключевых документов в сфере национальной безопасности, пишет Sankei Shimbun.

Как ожидается, в рамках обновления «трех документов по безопасности» власти рассмотрят «новые способы ведения войны», включая использование беспилотников и искусственного интеллекта (ИИ), а также возможное увеличение оборонных расходов. Заседания группы будут проходить примерно раз в месяц, а рекомендации планируется подготовить к осени.

В обсуждении приняли участие премьер-министр Санаэ Такаити и профильные министры. «В условиях все более жесткой обстановки в сфере безопасности необходимо безотлагательно укреплять сдерживающий потенциал и способность реагирования нашей страны», – заявила она.

Отдельным предметом дискуссий стал возможный пересмотр неядерной политики, что вызвало разногласия как среди политиков, так и среди экспертов. Часть участников считает необходимым усиление ядерного сдерживания в рамках союза с США, тогда как другие выступают за приоритетное укрепление традиционных оборонных возможностей.

На фоне роста ядерных арсеналов Китая и КНДР вопрос усиления обороны Японии становится все более актуальным, пишет издание. В числе обсуждаемых мер – возможное внедрение атомных подводных лодок.

21 апреля правительство Японии одобрило отмену ограничений на экспорт «летальной» военной техники, т. е. боевых кораблей, ракет, артиллерийских систем и тяжелой бронетехники. Как сообщила Такаити на своей странице в Х, современные условия вынуждают каждую страну искать партнеров и в сфере оружейных поставок.

Как отмечает японское агентство Kyodo News, хотя поставки странам, находящимся в состоянии конфликта, по-прежнему запрещены, нововведения допускают продажу вооружений «в особенных случаях», когда это касается национальной безопасности Японии. 

Новости СМИ2
