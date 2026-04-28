Мишустин: ИИ создает иллюзию, что профессиональные знания не нужны
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин указал, что доступность ИИ создает иллюзии возможности обходиться без профессиональных знаний. Об этом он заявил в ходе своего выступления на федеральном просветительском марафоне «Знание. Первые».
Он отметил, что человечество из-за технологий ИИ рискует не столько потерять отдельные профессии, сколько снизить мотивацию к обучению и фундаментальному освоению знаний.
«Наиболее востребованными будут те, кто сможет разбираться в сути вопросов и самостоятельно создавать что-то новое. Именно такие люди, специалисты смогут двигать прогресс дальше», – сказал премьер (цитата по «РИА Новости»).
22 января «Ведомости» со ссылкой на опрошенных экспертов писали, что ИИ не несет риска резкого роста увольнений и отказа от людей на текущих позициях, при этом он трансформирует рынок труда и создаст необходимость переобучать кадры. Крупнейшие работодатели также говорят о своей неготовности оптимизировать штат за счет внедрения новых технологий. В долгосрочной перспективе развитие ИИ позволит нарастить темпы роста экономики.