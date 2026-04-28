Мишустин: ИИ создает иллюзию, что профессиональные знания не нужны

22 января «Ведомости» со ссылкой на опрошенных экспертов писали, что ИИ не несет риска резкого роста увольнений и отказа от людей на текущих позициях, при этом он трансформирует рынок труда и создаст необходимость переобучать кадры. Крупнейшие работодатели также говорят о своей неготовности оптимизировать штат за счет внедрения новых технологий. В долгосрочной перспективе развитие ИИ позволит нарастить темпы роста экономики.