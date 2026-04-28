Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.10,972+0,3%MGTS1 0640%BISVP10,04-1,38%IMOEX2 711,38-0,77%RTSI1 141,78-0,77%RGBI119,32-0,12%RGBITR777,79-0,09%
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Мишустин: ИИ создает иллюзию, что профессиональные знания не нужны

Ведомости

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин указал, что доступность ИИ создает иллюзии возможности обходиться без профессиональных знаний. Об этом он заявил в ходе своего выступления на федеральном просветительском марафоне «Знание. Первые».

Он отметил, что человечество из-за технологий ИИ рискует не столько потерять отдельные профессии, сколько снизить мотивацию к обучению и фундаментальному освоению знаний.

«Наиболее востребованными будут те, кто сможет разбираться в сути вопросов и самостоятельно создавать что-то новое. Именно такие люди, специалисты смогут двигать прогресс дальше», – сказал премьер (цитата по «РИА Новости»).

22 января «Ведомости» со ссылкой на опрошенных экспертов писали, что ИИ не несет риска резкого роста увольнений и отказа от людей на текущих позициях, при этом он трансформирует рынок труда и создаст необходимость переобучать кадры. Крупнейшие работодатели также говорят о своей неготовности оптимизировать штат за счет внедрения новых технологий. В долгосрочной перспективе развитие ИИ позволит нарастить темпы роста экономики.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её