Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
RTSI1 122,64+1,09%RGBI119,69+0,18%CNY Бирж.10,937+0,23%IMOEX2 668,51+1,09%RGBITR780,63+0,21%
Политика

Bloomberg: спецпосланник США по Гренландии впервые посетит Нуук

Спецпосланник США по Гренландии Джефф Лэндри планирует впервые посетить Нуук – он примет участие в бизнес-конференции Future Greenland, сообщает Bloomberg.

По данным агентства, Лэндри включен в список гостей форума, который пройдет 19–20 мая в столице Гренландии.

12 января Лэндри заявлял в соцсети X, что Дания «оккупировала» остров после Второй мировой войны, проигнорировав протокол ООН. «США защищали суверенитет Гренландии во время Второй мировой войны, когда Дания не смогла этого сделать», – писал он.

Посол Дании в США Йеспер Меллер Серенсен отверг эти утверждения, подчеркнув, что Гренландия на протяжении веков остается частью королевства. По его словам, этот статус признавался администрациями США, ООН и международным сообществом, а большинство жителей острова выбрали автономию в составе Дании.

Интерес Вашингтона к Гренландии до этого не раз подтверждали в Белом доме. Пресс-секретарь Кэролайн Левитт 7 января заявляла, что президент США Дональд Трамп обсуждает с командой по нацбезопасности возможность покупки острова. По ее словам, это связано со стремлением усилить контроль над Арктикой и сдерживать Россию и Китай. Сам президент США Дональд Трамп 11 января говорил, что оборона Гренландии состоит из двух собачьих упряжек.

7 апреля американский лидер отмечал, что разногласия между США и НАТО начались после того, как альянс не поддержал претензии Вашингтона на Гренландию. «Мы хотим Гренландию. Они не хотят нам ее отдавать», – говорил он.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь