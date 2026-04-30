Песков: Путин не приглашал Трампа в Москву на День Победы
Президент РФ Владимир Путин не приглашал главу Белого дома Дональда Трампа на парад Победы в Москве, сообщил ТАСС пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Нет», – ответил он на соответствующий вопрос.
29 апреля Путин и Трамп провели телефонный разговор. Как сообщал помощник российского президента Юрий Ушаков, лидеры в том числе обсудили ход спецоперации на Украине. Американский лидер позитивно оценил недавно объявлявшееся Россией пасхальное перемирие. Путин сказал Трампу о готовности объявить перемирие и на период празднования Дня Победы 9 мая.
В тот же день Ушаков подтвердил, что в День Победы иностранные «гости будут». Он отметил, что в Москву в том числе прибудет премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Об этом еще в начале апреля говорил и сам Фицо.