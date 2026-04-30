Песков посчитал пиратством случаи с зерновозами РФ в Израиле и Швеции
Задержки российских зерновозов в Израиле и Швеции можно в том числе назвать очередным этапом пиратства, сообщил «Вестям» пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«В том числе», – ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос.
Он подчеркнул, что принадлежность российских регионов очевидна и Москве необходимо отстаивать свои интересы.
30 апреля пресс-секретарь Ассоциации импортеров зерна Израиля Пнина Шалев сообщила «Известиям», что компания-импортер зерна «Ценципер» по требованию Украины запретила судну Panormitis с зерном из РФ осуществить разгрузку в порту Хайфы. В марте Швеция задержала судно Caffa, которое шло через шведские территориальные воды в Балтийском море под гвинейским флагом. Десять из 11 моряков имеют гражданство РФ.