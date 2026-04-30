Силы ПВО за 6 часов сбили 39 украинских БПЛА
Российские системы противовоздушной обороны с 8:00 до 14:00 мск перехватили и уничтожили 39 украинских беспилотника самолетного типа над регионами России. Об этом сообщило Минобороны.
Атаки были отражены над территориями Белгородской, Брянской, Курской областей и Пермского края.
По данным ведомства, ночью дежурные средства ПВО ликвидировали 189 украинских БПЛА над Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Тульской и Ульяновской областями.
Губернатор Воронежской области Александр Гусев утром 30 апреля сообщил, что силы ПВО сбили 43 украинских беспилотника в небе над двумя городами и 11 районами региона.