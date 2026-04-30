RTSI1 110,57-2,35%RGBI119,53+0,05%CNY Бирж.00%IMOEX2 639,82-2,1%RGBITR779,62+0,08%
Главная / Политика /

Силы ПВО за ночь сбили 189 украинских беспилотников над российскими регионами

За ночь дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 189 украинских беспилотников самолетного типа над российскими регионами. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Воздушные цели были ликвидированы в Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Тульской и Ульяновской областях.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что силы ПВО сбили 43 украинских беспилотника в небе над двумя городами и 11 районами региона. Предварительно, пострадавших и разрушений нет.

Вечером 29 апреля, ночью и утром 30 апреля Росавиация ограничивала работу аэропортов Тамбова («Донское»), Саратова («Гагарин»), Волгограда, Пензы, Самары («Курумоч»), Ульяновска («Баратаевка»), Нижнего Новгорода («Чкалов»), Екатеринбурга («Кольцово»), Перми («Большое Савино»), Бугульмы, Уфы, Ижевска и Нижнекамска («Бегишево»). Мера уже отменена в Екатеринбурге, Саратове, Пензе, Волгограде, Самаре и Ульяновске.

