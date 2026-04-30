Силы ПВО за ночь сбили 189 украинских беспилотников над российскими регионами
За ночь дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 189 украинских беспилотников самолетного типа над российскими регионами. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Воздушные цели были ликвидированы в Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Тульской и Ульяновской областях.
Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что силы ПВО сбили 43 украинских беспилотника в небе над двумя городами и 11 районами региона. Предварительно, пострадавших и разрушений нет.
Вечером 29 апреля, ночью и утром 30 апреля Росавиация ограничивала работу аэропортов Тамбова («Донское»), Саратова («Гагарин»), Волгограда, Пензы, Самары («Курумоч»), Ульяновска («Баратаевка»), Нижнего Новгорода («Чкалов»), Екатеринбурга («Кольцово»), Перми («Большое Савино»), Бугульмы, Уфы, Ижевска и Нижнекамска («Бегишево»). Мера уже отменена в Екатеринбурге, Саратове, Пензе, Волгограде, Самаре и Ульяновске.