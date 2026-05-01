Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
RAGR103,8+2,89%CNY Бирж.10,978+0,6%IMOEX2 658,21+0,7%RTSI1 119,49+0,8%RGBI119,83+0,12%RGBITR782,5+0,23%
Главная / Политика /

Российские силы ПВО сбили больше 30 дронов за три часа

Ведомости

Средства противовоздушной обороны России за три часа уничтожили 33 украинских беспилотника самолетного типа. Об этом сообщает Министерство обороны РФ в Max.

По данным ведомства, атаки были отражены 1 мая в период с 17:00 до 20:00 мск. БПЛА сбили над территориями Белгородской, Брянской, Курской областей, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.

О пострадавших и разрушениях не сообщается.

С 08:00 до 17:00 мск силы ПВО уничтожили 100 украинских беспилотников над регионами РФ. Дроны перехватили над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Смоленской и Тульской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, а также над Крымом и акваторией Азовского моря.

В ночь на 1 мая над Россией был сбит 141 украинский дрон.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь