Российские силы ПВО сбили больше 30 дронов за три часа
Средства противовоздушной обороны России за три часа уничтожили 33 украинских беспилотника самолетного типа. Об этом сообщает Министерство обороны РФ в Max.
По данным ведомства, атаки были отражены 1 мая в период с 17:00 до 20:00 мск. БПЛА сбили над территориями Белгородской, Брянской, Курской областей, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.
О пострадавших и разрушениях не сообщается.
С 08:00 до 17:00 мск силы ПВО уничтожили 100 украинских беспилотников над регионами РФ. Дроны перехватили над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Смоленской и Тульской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, а также над Крымом и акваторией Азовского моря.
В ночь на 1 мая над Россией был сбит 141 украинский дрон.