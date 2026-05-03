Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
KOGK295,2-0,27%CNY Бирж.10,978+0,6%IMOEX2 658,21+0,7%RTSI1 119,49+0,8%RGBI119,93+0,2%RGBITR783,15+0,32%
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

США прогнозируют остановку нефтедобычи в Иране из-за морской блокады

Ведомости

Иран может в ближайшее время начать консервацию нефтяных скважин из-за переполнения хранилищ, вызванного морской блокадой со стороны США. Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент.

«Они быстро заполняют свои хранилища, и по мере того, как это будет происходить, им придется закрывать нефтяные скважины, что, по нашему мнению, может начаться уже на следующей неделе», – сказал Бессент в интервью телеканалу Fox News.

Он также выразил уверенность, что после завершения конфликта цены на нефть будут значительно ниже, чем они были в начале этого года или в 2020 и 2025 гг.

29 апреля постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани в письме, адресованном генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу и председателю Совбеза организации Майку Вальцу выразил протест против захвата военными США иранских судов. Он назвал подобные шаги пиратством. В этот же день The Wall Street Journal сообщила со ссылкой на источники, что президент США Дональд Трамп поручил своим помощникам подготовиться к длительной блокаде Ирана. По данным издания, речь о «рискованной попытке заставить Тегеран капитулировать в ядерном вопросе».

13 апреля США начали блокаду Ормузского пролива. Американская сторона будет блокировать все корабли, которые входят в порты Ирана и выходят из них.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её