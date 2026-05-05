Глава Пентагона уклонился от ответа о дельфинах-камикадзе

В тот же день Центральное командование США сообщило, что американская сторона намерена задействовать в Ормузском проливе эсминцы с управляемыми ракетами, более 100 самолетов наземного и морского базирования, многоцелевые беспилотные платформы и 15 000 военнослужащих. Речь идет об операции «Свобода» для восстановления судоходства для коммерческих судов через пролив. Миссия инициирована президентом США Дональдом Трампом.