IMOEX2 644,37+0,9%RTSI1 105,63+1,02%
Политика

Глава Пентагона уклонился от ответа о дельфинах-камикадзе

Ведомости

Министр обороны США Пит Хегсет не стал подтверждать или опровергать информацию о наличии у американских военных «дельфинов-камикадзе». Об этом он заявил в ходе брифинга в Пентагоне.

Хегсет, отвечая на вопрос журналистов, сказал, что не может ни подтвердить, ни опровергнуть наличие у США дельфинов-камикадзе.

4 мая иранские СМИ сообщили о попадании двух ракет в американский корабль в районе Ормузского пролива. По данным агентства Fars, военное судно пыталось пройти через акваторию, проигнорировав предупреждение Тегерана.

В тот же день Центральное командование США сообщило, что американская сторона намерена задействовать в Ормузском проливе эсминцы с управляемыми ракетами, более 100 самолетов наземного и морского базирования, многоцелевые беспилотные платформы и 15 000 военнослужащих. Речь идет об операции «Свобода» для восстановления судоходства для коммерческих судов через пролив. Миссия инициирована президентом США Дональдом Трампом.

США заблокировали Ормузский пролив в середине апреля после неудачных переговоров в Исламабаде. Иран впоследствии объявил об открытии пролива для коммерческих судов, однако Вашингтон ограничения не снял. 2 мая Трамп назвал американскую военно-морскую блокаду Ормузского пролива очень прибыльным делом и сравнил действия США с пиратством.

