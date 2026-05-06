Судью по делу бывшей первой леди Южной Кореи нашли мертвым
Его обнаружили около 1:00 по местному времени на клумбе на территории комплекса Верховного суда Сеула в южной части города.
«В его кармане была найдена рукописная предсмертная записка, в которой, как сообщается, содержались извинения, но не упоминался судебный процесс», – говорится в материале.
Сейчас полиция не подозревает криминального характера смерти судьи. Правоохранители рассматривают версию о самоубийстве.
Син Чжон О председательствовал на апелляционном процессе над женой бывшего президента Юн Сук Ёля после ее приговора по статье об участии в схеме манипулирования ценами на акции и в принятии предметов роскоши. В апреле судья ужесточил ей приговор, увеличив срок заключения с 20 месяцев до четырех лет.
19 февраля Юн Сок Ёль был признан виновным в руководстве мятежом в связи с его неудачной попыткой ввести военное положение в 2024 г. Экс-президента приговорили к пожизненному заключению.
При этом, по мнению опрошенных «Ведомостями» корееведов, бывший глава государства вполне может выйти на свободу через несколько лет.