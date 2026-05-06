Судью по делу бывшей первой леди Южной Кореи нашли мертвым

Син Чжон О председательствовал на апелляционном процессе над женой бывшего президента Юн Сук Ёля после ее приговора по статье об участии в схеме манипулирования ценами на акции и в принятии предметов роскоши. В апреле судья ужесточил ей приговор, увеличив срок заключения с 20 месяцев до четырех лет.