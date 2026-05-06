Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
RASP132,35+0,38%CNY Бирж.10,979-0,67%IMOEX2 614,91-1,11%RTSI1 093,31-1,11%RGBI119,5-0,03%RGBITR780,82-0,01%
Главная / Политика /

Судью по делу бывшей первой леди Южной Кореи нашли мертвым

Ведомости

Судья Син Чжон О, председательствовавший по делу бывшей первой леди Южной Кореи Ким Гон Хи, найден мертвым у здания Верховного суда Сеула. Об этом пишет агентство Yonhap.

Его обнаружили около 1:00 по местному времени на клумбе на территории комплекса Верховного суда Сеула в южной части города. 

«В его кармане была найдена рукописная предсмертная записка, в которой, как сообщается, содержались извинения, но не упоминался судебный процесс», – говорится в материале.

Сейчас полиция не подозревает криминального характера смерти судьи. Правоохранители рассматривают версию о самоубийстве.

Син Чжон О председательствовал на апелляционном процессе над женой бывшего президента Юн Сук Ёля после ее приговора по статье об участии в схеме манипулирования ценами на акции и в принятии предметов роскоши. В апреле судья ужесточил ей приговор, увеличив срок заключения с 20 месяцев до четырех лет.

19 февраля Юн Сок Ёль был признан виновным в руководстве мятежом в связи с его неудачной попыткой ввести военное положение в 2024 г. Экс-президента приговорили к пожизненному заключению.

При этом, по мнению опрошенных «Ведомостями» корееведов, бывший глава государства вполне может выйти на свободу через несколько лет.

Читайте также:Почему пожизненный приговор экс-президенту Южной Кореи за мятеж еще не финал
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её