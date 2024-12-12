В Южной Корее дали старт расследованию в отношении первой леди Ким Гон Хи

Законопроект охватывает 15 обвинений против Ким Гон Хи. Среди обвинений: дела о манипулировании ценами на акции Deutsche Motors и Sambu Toegan, дело о взяточничестве и спонсорстве Covana Content, дело о «принятии сумок класса люкс», дела о вмешательствах в выборы, а также утечка государственных секретов и другие.