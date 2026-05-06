На Венецианской биеннале отменили лекцию Сокурова

Лекция режиссера Александра Сокурова, которая должна была пройти в рамках параллельной программы к открытию Венецианской биеннале современного искусства, была отменена. Об этом сообщили представители биеннале.

По их словам, режиссер в последний момент не смог приехать. Выступление палестинской писательницы и архитектора Суад Амири также было отменено. Их лекции были анонсированы как часть серии публичных событий под названием «Разногласия и мир».

30 апреля стало известно, что за девять дней до открытия биеннале в отставку подало международное жюри. Причины такого решения официально не раскрывались.

Венецианская биеннале – это международная выставка современного искусства, проходящая в Венеции с мая по ноябрь 2026 г. Россия вернулась в свой национальный павильон в садах Джардини с музыкальным проектом «Дерево укоренено в небе», превратив экспозицию в площадку для живых выступлений и философских дискуссий.

В Еврокомиссии возвращение России не одобрили и пригрозили прекратить предоставление гранта биеннале в 2 млн евро. 23 апреля ЕК подтвердила это решение.

