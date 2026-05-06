Tasnim: Тегеран пока не дал официального ответа на предложения США
Тегеран пока не дал официального ответа на последние предложения США по урегулированию конфликта, сообщает Tasnim со ссылкой на осведомленный источник.
По данным агентства, несмотря на сообщения американских СМИ о близости соглашения между Вашингтоном и Тегераном, Иран все еще изучает переданный США проект, содержащий «некоторые неприемлемые пункты». Источник заявил, что публикации СМИ направлены в том числе на оправдание решения президента США Дональда Трампа отказаться от последнего «враждебного шага» в отношении Ирана.
По его словам, после того как Тегеран передал Вашингтону через пакистанского посредника предложения из 14 пунктов, американская сторона направила собственный проект соглашения. Иран начал его рассматривать, однако дальнейшее изучение было приостановлено после новой эскалации со стороны США.
«После отступления Трампа Иран возобновил рассмотрение вопроса и сообщит посреднику о своей позиции после завершения анализа», – отметил источник.
6 мая Axios со ссылкой на американских чиновников писал, что США и Иран близки к подписанию меморандума о взаимопонимании, который должен положить конец войне и создать основу для дальнейших переговоров по ядерной программе Тегерана. Переговоры по меморандуму из 14 пунктов ведут спецпосланники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер совместно с иранскими представителями – как напрямую, так и через посредников.
В тот же день Трамп предупредил, что американские бомбардировки Ирана возобновятся на «гораздо более высоком уровне и интенсивности», если Тегеран не выполнит условия сделки по открытию Ормузского пролива.