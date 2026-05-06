Tasnim: Тегеран пока не дал официального ответа на предложения США

6 мая Axios со ссылкой на американских чиновников писал, что США и Иран близки к подписанию меморандума о взаимопонимании, который должен положить конец войне и создать основу для дальнейших переговоров по ядерной программе Тегерана. Переговоры по меморандуму из 14 пунктов ведут спецпосланники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер совместно с иранскими представителями – как напрямую, так и через посредников.