Трамп считает преждевременным старт прямых мирных переговоров с Ираном
Начинать прямые мирные переговоры США и Ирана пока «слишком рано». Об этом заявил американский президент Дональд Трамп, пишет New York Post.
«Слишком рано», – заявил он, отвечая на вопрос о возможности нового раунда переговоров в Пакистане.
6 мая Трамп приостановил миссию «Проект свобода» в Ормузском проливе. Миссия стартовала 4 мая – она направлена на обеспечение свободного прохода коммерческих судов. Центральное командование ВС США собиралось привлечь к операции 15 000 солдат.
Президент США пояснил, что миссия будет приостановлена на короткий период времени, чтобы «выяснить, удастся ли подписать соглашение».
В тот же день он пригрозил, что американские бомбардировки Ирана возобновятся на «гораздо более высоком уровне и интенсивности», если Тегеран не выполнит условия сделки по открытию Ормузского пролива.