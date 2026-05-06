Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
RTSI1 102,42-0,29%RGBI119,53-0,01%CNY Бирж.10,946-0,97%IMOEX2 632,5-0,45%RGBITR781,01+0,02%
Главная / Политика /

Силы ПВО сбили 46 украинских беспилотников за 13 часов

Ведомости

С 08:00 мск до 21:00 мск дежурные средства противовоздушной обороны России уничтожили 46 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над регионами РФ. Об этом сообщает Минобороны в Telegram-канале.

Украинские беспилотники были ликвидированы над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Калужской, Курской, Ростовской областей, Краснодарского края и Республики Адыгея.

Ранее ведомство сообщало, что с 21:00 мск 5 мая до 7:00 мск 6 мая силы ПВО перехватили и уничтожили 53 украинских БПЛА над регионами России.

В результате удара беспилотников по Джанкою погибли пять человек. До этого Минобороны сообщало, что за семь часов над регионами России было сбито 93 украинских беспилотника. Атаки отражались с 14:00 до 21:00 мск, дроны уничтожались над рядом регионов, включая Крым. По данным военных, с 9:00 до 14:00 мск было сбито еще 88 БПЛА, а в ночь с 4 на 5 мая – 289 дронов ВСУ.

В Чувашии после атаки беспилотников 5 мая был введен режим ЧС. По данным главы региона Олега Николаева, в Чебоксарах погибли два человека, еще 32 пострадали.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте