Медведев обвинил ФРГ и НАТО в шпионаже за российскими кораблями
Балтийский региональный штаб морского командования НАТО в ФРГ шпионит за кораблями России. Об этом написал в статье для RT председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев. По его словам, Германия саботирует исполнение своих важнейших международно-правовых обязательств.
«Проблема в данном случае связана с открытием в октябре 2024 г. на базе национального штаба военно-морских сил в Ростоке (земля Мекленбург – Передняя Померания) Балтийского регионального штаба морского командования НАТО, который де-факто шпионит за российскими кораблями», – написал Медведев.
Он подчеркнул, что дислокация регионального штаба морского командования НАТО на территории Германии нарушает положения договора «Об окончательном урегулировании в отношении Германии» от 12 сентября 1990 г. Согласно преамбуле договора, Россия и Германия обязывались не рассматривать друг друга как противников.
22 апреля 2026 г. министр обороны Германии Борис Писториус представил новую военную стратегию ФРГ. По словам министра, на фоне якобы угроз со стороны России Германия увеличивает численность армии до 460 000 человек вместе с резервистами.
23 апреля заместитель главы МИД РФ Александр Грушко заявил, что во время проведения учений Объединенные экспедиционные силы НАТО отрабатывают сценарии блокады и захвата Калининграда. Политик подчеркнул, что НАТО идет по пути усиления конфронтации с Россией и отрабатывает задачи, направленные на оперативное реагирование в Балтийском море.
1 мая посол по особым поручениям МИД РФ Артем Булатов заявил, что ЕС и НАТО хотят использовать Балтийское море для отработки механизмов ограничения международного судоходства.