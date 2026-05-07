23 апреля заместитель главы МИД РФ Александр Грушко заявил, что во время проведения учений Объединенные экспедиционные силы НАТО отрабатывают сценарии блокады и захвата Калининграда. Политик подчеркнул, что НАТО идет по пути усиления конфронтации с Россией и отрабатывает задачи, направленные на оперативное реагирование в Балтийском море.