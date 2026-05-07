Главное из статьи Медведева о милитаризации Германии

Главное из статьи Медведева о милитаризации ГерманииПо его словам, в ФРГ провозгласили РФ «основной угрозой безопасности и миру»
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своей статье для RT заявил, что Германия взяла курс на милитаризацию и стремится к военно-политическому лидерству в Европе. По его словам, Россия не должна допустить повторения событий 22 июня 1941 г. на фоне роста военных амбиций ФРГ. «Ведомости» собрали ключевые тезисы из статьи Медведева.
О Второй мировой войне и недопущении повторения 1941 г.
Стремления пересмотреть неутешительные для себя итоги Второй мировой предпринимались ФРГ почти сразу после окончания войны.
Нюрнбергский трибунал осудил лишь часть нацистских преступников, а многие представители экономических и управленческих элит, поддерживавших режим, избежали ответственности.
Россия не должна допустить повторения событий 22 июня 1941 г. на фоне милитаризации Германии.
Россия, учитывая милитаризацию ФРГ, должна держать на западной границе не просто боеспособные, но боеготовые силы.
О перевооружении бундесвера
Медведев заявил, что ФРГ ускоренно наращивает военный потенциал и намерена превратить бундесвер в сильнейшую армию Европы. Численность вооруженных сил Германии планируется увеличить с нынешних 181 000 человек до 460 000 военнослужащих и резервистов.
В 2024 г. совокупные военные расходы Германии выросли на 28% по сравнению с 2023 г. – до $88,5 млрд. По словам Медведева, это вывело страну на первое место в Европе по объему оборонных расходов.
Вооружающаяся Германия не станет сдерживать себя каким бы то ни было договором о безопасности в Европе.
Об отношении к России и о конфликте вокруг Украины
Сегодня власти ФРГ провозгласили РФ «основной угрозой безопасности и миру», озвучена задача нанести Москве стратегическое поражение.
Происходит масштабная пропагандистская обработка общественного мнения, вбрасываются тезисы о фактически неизбежности военного столкновения с Россией к 2029 г.
О последствиях возможного конфликта
Медведев заявил, что «при реализации самого грозного сценария высока вероятность как минимум взаимно гарантированного уничтожения».
В случае военного конфликта «хваленая немецкая промышленность» будет уничтожена, а немецкая экономика рухнет.
Европа, по его мнению, продвигает концепцию «мира посредством силы». Ответом на это может быть «безопасность России через животный страх Европы».
Только осознание Германией и «единой Европой» неизбежности ущерба способно остановить реализацию сценария «Барбаросса 2.0».
По его мнению, Германия, «вернувшаяся к милитаризму», опасна и непредсказуема и «не нужна ни ЕС, ни России».