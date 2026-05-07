Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
ALRS28,55+0,67%CNY Бирж.10,966+0,19%IMOEX2 617,12-0,58%RTSI1 095,98-0,58%RGBI119,45+0,01%RGBITR780,79+0,04%
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Главное из статьи Медведева о милитаризации Германии

По его словам, в ФРГ провозгласили РФ «основной угрозой безопасности и миру»
Елена Вострикова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своей статье для RT заявил, что Германия взяла курс на милитаризацию и стремится к военно-политическому лидерству в Европе. По его словам, Россия не должна допустить повторения событий 22 июня 1941 г. на фоне роста военных амбиций ФРГ. «Ведомости» собрали ключевые тезисы из статьи Медведева.

О Второй мировой войне и недопущении повторения 1941 г.

  • Стремления пересмотреть неутешительные для себя итоги Второй мировой предпринимались ФРГ почти сразу после окончания войны.

  • Нюрнбергский трибунал осудил лишь часть нацистских преступников, а многие представители экономических и управленческих элит, поддерживавших режим, избежали ответственности.

  • Россия не должна допустить повторения событий 22 июня 1941 г. на фоне милитаризации Германии.

  • Россия, учитывая милитаризацию ФРГ, должна держать на западной границе не просто боеспособные, но боеготовые силы.

Медведев заявил о недопустимости повторения трагедии 1941 года

Политика / Международные отношения

О перевооружении бундесвера

  • Медведев заявил, что ФРГ ускоренно наращивает военный потенциал и намерена превратить бундесвер в сильнейшую армию Европы. Численность вооруженных сил Германии планируется увеличить с нынешних 181 000 человек до 460 000 военнослужащих и резервистов.

  • В 2024 г. совокупные военные расходы Германии выросли на 28% по сравнению с 2023 г. – до $88,5 млрд. По словам Медведева, это вывело страну на первое место в Европе по объему оборонных расходов.

  • Вооружающаяся Германия не станет сдерживать себя каким бы то ни было договором о безопасности в Европе.

Об отношении к России и о конфликте вокруг Украины

  • Сегодня власти ФРГ провозгласили РФ «основной угрозой безопасности и миру», озвучена задача нанести Москве стратегическое поражение.

  • Происходит масштабная пропагандистская обработка общественного мнения, вбрасываются тезисы о фактически неизбежности военного столкновения с Россией к 2029 г.

О последствиях возможного конфликта

  • Медведев заявил, что «при реализации самого грозного сценария высока вероятность как минимум взаимно гарантированного уничтожения».

  • В случае военного конфликта «хваленая немецкая промышленность» будет уничтожена, а немецкая экономика рухнет.

  • Европа, по его мнению, продвигает концепцию «мира посредством силы». Ответом на это может быть «безопасность России через животный страх Европы».

  • Только осознание Германией и «единой Европой» неизбежности ущерба способно остановить реализацию сценария «Барбаросса 2.0».

  • По его мнению, Германия, «вернувшаяся к милитаризму», опасна и непредсказуема и «не нужна ни ЕС, ни России».

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь