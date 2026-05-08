Песков опроверг отзыв аккредитации на парад у иностранных СМИ
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг данные из публикации Spiegel о том, что Кремль якобы отзывал аккредитации иностранных журналистов на парад Победы 9 мая.
«Spiegel дает неверную информацию, ложную информацию. Так мы и можем это констатировать», – заявил Песков.
По его словам, в этом году на освещение парада поступило большое количество заявок от иностранных СМИ, однако из-за ограниченного формата церемонии число аккредитованных журналистов пришлось сократить.
Песков уточнил, что аккредитацию получили представители СМИ, которые будут обеспечивать Host Broadcasting, а также кремлевский пул и иностранные журналисты, постоянно работающие в России и освещающие деятельность президента.
«Не было ни одного случая, когда кто-то был лишен аккредитации», – добавил Песков, отметив, что никаких ограничений по получению видеосигнала для СМИ с парада на Красной площади в честь Дня Победы не будет.
7 мая помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщал, что на празднование Дня Победы в Москву приедут несколько иностранных лидеров. На параде на Красной площади будут присутствовать президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Абхазии Бадра Гунба, президент Лаоса Тхонглун Сисулит. Также столицу РФ посетят верховный правитель Малайзии султан Ибрагим, руководство Республики Сербской во главе с президентом Синишей Караном, а также бывший глава республики Милорад Додик. Также на празднование приедут премьер-министр Словакии Роберт Фицо и президент Южной Осетии Алан Гаглоев.
После официальной церемонии встречи с президентом Владимиром Путиным 9 мая иностранные делегации проследуют на Красную площадь для участия в параде Победы. Затем все отправятся на церемонию возложения цветов к Могиле Неизвестного солдата в Александровском саду. Позже запланирован торжественный прием и ряд двусторонних переговоров президента России с зарубежными гостями.