Песков опроверг отзыв аккредитации на парад у иностранных СМИ

7 мая помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщал, что на празднование Дня Победы в Москву приедут несколько иностранных лидеров. На параде на Красной площади будут присутствовать президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Абхазии Бадра Гунба, президент Лаоса Тхонглун Сисулит. Также столицу РФ посетят верховный правитель Малайзии султан Ибрагим, руководство Республики Сербской во главе с президентом Синишей Караном, а также бывший глава республики Милорад Додик. Также на празднование приедут премьер-министр Словакии Роберт Фицо и президент Южной Осетии Алан Гаглоев.