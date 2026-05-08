Фицо возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Москве
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду у Кремля, сообщает «РИА Новости».
После возложения премьер почтил память воинов минутой молчания. Церемония прошла в сопровождении Военного образцового оркестра почетного караула.
Словацкий политик прибыл в Москву несколько часов назад. В Москве начался небольшой дождь, но он не помешал Фицо принять участие в мероприятии.
7 апреля Фицо объявил о планах посетить Москву в День Победы и принять участие в торжествах по случаю 81-й годовщины. По его словам, он поучаствует во многих мероприятиях, чтобы выразить уважение ко всем, кто боролся с фашизмом, и тем, кто стал его жертвой.