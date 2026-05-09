Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.10,925-0,23%EUTR83,85+7,5%DIAS1 393+1,09%IMOEX2 597,8-0,67%RTSI1 101,49-0,24%RGBI119,33-0,08%RGBITR780,2-0,05%
Главная / Политика /

Фицо приехал на торжественный прием в Кремль

Ведомости

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо приехал в Кремль на торжественный прием. Когда кортеж премьера подъехал к Кремлю, у красной дорожки его уже ждали почетный караул и оркестр. На лацкане его пиджака была приколота георгиевская ленточка.

8 мая Фицо возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду. После возложения премьер Словакии почтил память воинов минутой молчания. Церемония прошла в сопровождении Военного образцового оркестра почетного караула.

Как сообщил госсекретарь словацкого МИДа Растислав Хованец на заседании комитета по иностранным делам Европарламента, Фицо в ходе визита в Москву передаст президенту Владимиру Путину послание украинского лидера Владимира Зеленского.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь