Фицо приехал на торжественный прием в Кремль
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо приехал в Кремль на торжественный прием. Когда кортеж премьера подъехал к Кремлю, у красной дорожки его уже ждали почетный караул и оркестр. На лацкане его пиджака была приколота георгиевская ленточка.
8 мая Фицо возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду. После возложения премьер Словакии почтил память воинов минутой молчания. Церемония прошла в сопровождении Военного образцового оркестра почетного караула.
Как сообщил госсекретарь словацкого МИДа Растислав Хованец на заседании комитета по иностранным делам Европарламента, Фицо в ходе визита в Москву передаст президенту Владимиру Путину послание украинского лидера Владимира Зеленского.