Ушаков назвал клоунадой слова Зеленского о параде в Москве
Указ президента Украины Владимира Зеленского, который якобы «позволяет» провести парад Победы в Москве, – цирк и клоунада. Об этом журналистам заявил помощник президента России Юрий Ушаков.
«Как это сказать, даже комментировать стыдно. Но так, клоунада, цирк, что хотите. Есть и другие русские слова, просто не хочется употреблять», – подчеркнул он (цитата по «Известиям»).
4 мая в Ереване на открытии саммита Европейского политического сообщества Зеленский выступил с угрозой атаковать парад Победы в Москве с помощью беспилотников. В ответ российская сторона пообещала немедленно нанести ответный удар, в том числе по центрам принятия решений в Киеве. На фоне этого МИД России рекомендовал иностранным дипломатическим миссиям эвакуировать свой персонал из украинской столицы.