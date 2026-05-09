Круизный лайнер с зараженными хантавирусом пришвартуется на Канарских островах
Круизный лайнер MV Hondius, на борту которого находятся зараженные хантавирусом, должен пришвартоваться на Тенерифе на Канарских островах 10 мая, сообщило Reuters со ссылкой на главу ВОЗ Тедроса Гебрейесуса.
Ожидается, что судно останется на якоре неподалеку от порта. Пассажиров доставят на берег на лодках. Власти Испании заявили, что не видят признаков того, что швартовка представляла бы угрозу для здоровья населения, однако попросили судно не заходить в порт привычным способом.
После прибытия эвакуированных переведут в главный аэропорт острова в закрытых автобусах прямо на взлетно-посадочную линию. На Тенерифе подготовили специальное изолированное отделение в местной больнице. Агентство приводит данные круизной компании Oceanwide Expeditions, согласно которым на судне находятся 38 филиппинцев, 23 гражданина Великобритании, 17 – США, 14 испанцев и 13 жителей Нидерландов, а также несколько туристов из других стран.
Германия, Франция, Бельгия, Ирландия и Нидерланды уже подтвердили, что направят самолеты для репатриации своих граждан.
Зарегистрировано в общей сложности восемь случаев заболевания, включая три летальных исхода. Среди погибших – супружеская пара в возрасте 69 и 70 лет. Еще один пациент – 69-летний гражданин Великобритании – находится в реанимации в Южной Африке. Новых случаев заболевания не выявлено.
4 мая сообщалось, что на борту лайнера произошла предполагаемая вспышка хантавирусной инфекции. Лайнер вышел из аргентинского города Ушуайя из Аргентины 1 апреля и направлялся на Канарские острова. Судно перевозит 88 пассажиров и 61 члена экипажа, включая умершего гражданина Германии.
Хантавирусы вызывают геморрагическую лихорадку с почечным синдромом. Основными переносчиками инфекции считаются грызуны, а заражение чаще всего происходит воздушно-пылевым или воздушно-капельным путем.