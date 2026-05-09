Путин принял в Кремле верховного правителя Малайзии
Президент России Владимир Путин на встрече с верховным правителем Малайзии султаном Ибрагимом высоко оценил развитие двусторонних отношений между странами. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Путин также поблагодарил гостя за то, что он смог приехать на торжественные мероприятия в Москву.
«Позвольте выразить вам слова благодарности за то, что вы нашли возможным, нашли время приехать в Россию и вместе с нами отметить День Победы – день, к которому мы относимся очень трепетно», – сказал Путин.
Президент отметил, что отношения между Россией и Малайзией развиваются хорошо: страны активно сотрудничают на международной арене – в ООН, АСЕАН и Организации исламского сотрудничества. При этом, по словам Путина, в следующем году отмечается юбилей установления дипломатических отношений между двумя государствами.
Говоря о торгово-экономическом сотрудничестве, российский лидер признал некоторое снижение объемов, но выразил уверенность, что эту тенденцию удастся преодолеть в ближайшее время. «Для этого есть все предпосылки», – сказал он.
26 января султан Ибрагим был в Санкт-Петербурге с частным визитом. Путин вместе с директором Эрмитажа Михаилом Пиотровским провели для него экскурсию по музею.