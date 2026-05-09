Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.10,925-0,23%EUTR83,85+7,5%DIAS1 393+1,09%IMOEX2 597,8-0,67%RTSI1 101,49-0,24%RGBI119,33-0,08%RGBITR780,2-0,05%
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Путин принял в Кремле верховного правителя Малайзии

Ведомости

Президент России Владимир Путин на встрече с верховным правителем Малайзии султаном Ибрагимом высоко оценил развитие двусторонних отношений между странами. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Путин также поблагодарил гостя за то, что он смог приехать на торжественные мероприятия в Москву.

«Позвольте выразить вам слова благодарности за то, что вы нашли возможным, нашли время приехать в Россию и вместе с нами отметить День Победы – день, к которому мы относимся очень трепетно», – сказал Путин.

Президент отметил, что отношения между Россией и Малайзией развиваются хорошо: страны активно сотрудничают на международной арене – в ООН, АСЕАН и Организации исламского сотрудничества. При этом, по словам Путина, в следующем году отмечается юбилей установления дипломатических отношений между двумя государствами.

Говоря о торгово-экономическом сотрудничестве, российский лидер признал некоторое снижение объемов, но выразил уверенность, что эту тенденцию удастся преодолеть в ближайшее время. «Для этого есть все предпосылки», – сказал он.

26 января султан Ибрагим был в Санкт-Петербурге с частным визитом. Путин вместе с директором Эрмитажа Михаилом Пиотровским провели для него экскурсию по музею.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь