Мерц пообещал «обсудить» с Фицо его поездку в Москву
Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что поговорит с премьер-министром Словакии Робертом Фицо о его поездке в Москву на День Победы. Слова канцлера цитирует Die Zeit.
«Роберт Фицо знает, что мы не согласны с этим. <...> Мы поговорим с ним об этом дне в Москве», – сказал Мерц.
Фицо оказался единственным главой правительства страны Евросоюза, который посетил Россию в годовщину победы в Великой Отечественной войне.
9 мая в Кремле прошли переговоры президента РФ и премьер-министра Словакии. Перед началом официальных переговоров политики кратко пообщались «на ногах» в Зеленой гостиной. Путин отметил, что Фицо проделал долгую дорогу, чтобы снова оказаться в Москве.
Российский лидер поблагодарил Фицо за бережное отношение к памятникам и захоронениям советских воинов, павших в боях с фашистами на словацкой земле.