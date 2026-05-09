Политика

Мерц пообещал «обсудить» с Фицо его поездку в Москву

Ведомости

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что поговорит с премьер-министром Словакии Робертом Фицо о его поездке в Москву на День Победы. Слова канцлера цитирует Die Zeit.

«Роберт Фицо знает, что мы не согласны с этим. <...> Мы поговорим с ним об этом дне в Москве», – сказал Мерц.

Фицо оказался единственным главой правительства страны Евросоюза, который посетил Россию в годовщину победы в Великой Отечественной войне.

9 мая в Кремле прошли переговоры президента РФ и премьер-министра Словакии. Перед началом официальных переговоров политики кратко пообщались «на ногах» в Зеленой гостиной. Путин отметил, что Фицо проделал долгую дорогу, чтобы снова оказаться в Москве.

Российский лидер поблагодарил Фицо за бережное отношение к памятникам и захоронениям советских воинов, павших в боях с фашистами на словацкой земле.

