Фицо передал Путину, что Зеленский готов ко встрече с ним в любом формате
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил президенту России Владимиру Путину о готовности Владимира Зеленского к переговорам «в любом формате». Об этом словацкий политик рассказал в видеообращении, опубликованном на его странице в Facebook (принадлежит Meta – организация признана экстремистской и запрещена в РФ).
«Российскому президенту я передал послание от Зеленского, он в понедельник в Армении в ходе нашей личной встречи сказал, что готов к встрече с Владимиром Путиным в любом формате», – уточнил Фицо.
По словам премьера, президент РФ дал понять, что Зеленский сам должен связаться с ним по телефону.
7 мая госсекретарь словацкого МИДа Растислав Хованец сообщил, что Фицо в ходе визита в Москву передаст Путину послание от Зеленского. В ответ Фицо может услышать ценную информацию, как президент РФ оценивает усилия по прекращению конфликта, отмечал Хованец.