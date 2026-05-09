Главная / Политика /

Путин обвинил Финляндию в стремлении что-то «хапнуть» у России

Власти соседней Финляндии надеются, что смогут «что-то хапнуть, оттяпать» у России в случае краха страны, заявил президент Владимир Путин на встрече с журналистами.

«Вот Финляндия зачем вступила в НАТО? У нас с Финляндией были какие-то территориальные споры? Нет», – спросил глава государства.

По мнению Путина, в Хельсинки прогнозируют, что в РФ «все рухнет», а они «тут как тут, цап-царап». «Вот они уже там границу строят по реке Сестре», – аргументировал политик.

9 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российская сторона не была инициатором сворачивания до нуля отношений с Европейским союзом. «Инициатором этого был именно Брюссель и отдельные европейские столицы», – указал представитель Кремля.

7 мая председатель Европейского совета Антониу Кошта рассказал, что ЕС готовится к переговорам с Россией по конфликту с Украиной. Сейчас этот вопрос прорабатывается с лидерами 27 европейских стран, чтобы наилучшим образом организовать контакты, когда «настанет подходящий момент». 

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её