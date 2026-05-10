В Японии подтвердили планируемую поездку чиновников в Россию
Министерство экономики, торговли и промышленности Японии сообщило, что не исключает направления правительственных чиновников в Россию уже в конце мая. Целью поездки является поддержание диалога с российским правительством для оказания помощи японским компаниям, которые продолжают вести бизнес в России. Ведомство пояснило, что в настоящее время ведется координация визита и что в зависимости от ситуации к чиновникам могут присоединиться представители соответствующих компаний, пишет агентство Bloomberg.
Министерство заявило о необходимости усилий по защите активов японских компаний, остающихся в России, и отметило, что для этого японское правительство уже продолжало двусторонние обращения и коммуникацию с российской стороной.
Агентство Kyodo сообщало 8 мая о планах правительства, однако министерство тогда подчеркнуло, что Япония намерена продолжать антироссийские санкции в координации со странами «большой семерки» и что сейчас нет условий для развития нового сотрудничества с Россией.