Круизное судно с хантавирусом подошло к Тенерифе для эвакуации пассажиров

Хантавирусы – семейство вирусов, переносчиками которых являются грызуны, такие как полевые мыши и крысы. Заражение человека происходит при вдыхании воздуха, содержащего частицы вируса, которые выделяются с мочой, фекалиями или слюной животных. Инфекция может протекать в двух основных формах: геморрагическая лихорадка с почечным синдромом, характерная для Европы и Азии, и хантавирусный кардиопульмональный синдром, который встречается в Северной и Южной Америке. Инкубационный период составляет от одной до восьми недель. Начальные симптомы напоминают грипп и включают высокую температуру и мышечные боли. В некоторых случаях вирус приводит к поражению легких или почек. Передача вируса от человека к человеку обычно не происходит. Исключением является штамм Андес, который фиксировался в Южной Америке.