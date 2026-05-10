Круизное судно с хантавирусом подошло к Тенерифе для эвакуации пассажиров
Круизное судно MV Hondius, на котором произошла вспышка хантавируса, приближается к испанскому острову Тенерифе, где должны высадиться 147 пассажиров. Об этом сообщает CNN. Судно встанет на якорь в порту Гранадилья на Канарских островах, пассажиры будут эвакуированы в свои родные страны после тестов, подтверждающих отсутствие у них симптомов, сообщили официальные лица.
Как заявили местные власти, судно встанет на якорь на самом безопасном расстоянии от причала, а пассажиров будут доставлять на берег на небольших лодках вместимостью не более десяти человек в зависимости от их национальности, сообщил туроператор Oceanwide Expeditions.
Несколько стран, включая США, Германию, Францию, Бельгию, Ирландию и Нидерланды, направляют воздушные суда для эвакуации своих граждан, находившихся на корабле. Представитель центров по контролю и профилактике заболеваний США сообщил, что 17 американских пассажиров, ни у кого из которых нет симптомов, будут доставлены в медицинский центр Небрасского университета, где расположено национальное карантинное подразделение, после чего они смогут проходить домашнее наблюдение в течение следующих 42 дней. Ожидается, что первыми высадятся 14 испанских пассажиров, они будут использовать маски и будут доставлены в военный госпиталь, где разместятся в отдельных комнатах без посетителей.
Прибытие судна вызвало напряженность на Канарских островах, лидер территории Фернандо Клавихо заявлял, что выступает против захода корабля в порт, а портовые рабочие Тенерифе проводили протесты, выражая обеспокоенность по поводу отсутствия информации о потенциальных рисках. Само судно и его команда, как ожидается, проследуют в Роттердам (Нидерланды), где экипаж сойдет на берег, а корабль будет продезинфицирован. Всемирная организация здравоохранения сообщила, что вспышка хантавируса была впервые зарегистрирована 2 мая и остается низким риском для широкой общественности.
Хантавирусы – семейство вирусов, переносчиками которых являются грызуны, такие как полевые мыши и крысы. Заражение человека происходит при вдыхании воздуха, содержащего частицы вируса, которые выделяются с мочой, фекалиями или слюной животных. Инфекция может протекать в двух основных формах: геморрагическая лихорадка с почечным синдромом, характерная для Европы и Азии, и хантавирусный кардиопульмональный синдром, который встречается в Северной и Южной Америке. Инкубационный период составляет от одной до восьми недель. Начальные симптомы напоминают грипп и включают высокую температуру и мышечные боли. В некоторых случаях вирус приводит к поражению легких или почек. Передача вируса от человека к человеку обычно не происходит. Исключением является штамм Андес, который фиксировался в Южной Америке.