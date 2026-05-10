Политика

Около 100 судов под флагом Гонконга застряли в Ормузском проливе

Около 100 судов, зарегистрированных в Гонконге или находящихся под местным управлением или в собственности, вместе с примерно 2300 моряками оказались заблокированы в Ормузском проливе, сообщил представитель отрасли.

Ричард Хекст, председатель Ассоциации судовладельцев Гонконга, заявил газете South China Morning Post, что проводить суда через пролив очень рискованно из-за угрозы атаки, даже несмотря на недавно достигнутое временное прекращение огня между США и Ираном.

Война США и Израиля против Ирана спровоцировала глобальный топливный кризис и нарушила цепочки поставок, поскольку этот узкий водный путь обеспечивает транзит около 20% мировой нефти. Как отмечает автор публикации, Ормузский пролив стал краеугольным камнем войны США и Израиля с Тегераном.

6 мая президент США Дональд Трамп объявил о приостановке операции «Проект свобода», которую он объявил за два дня до этого. Миссия была направлена на обеспечение прохода судов через Ормузский пролив. Решение принято после обращений Пакистана и других стран, а также на фоне «значительного прогресса» в переговорах с Тегераном, утверждал Трамп.

