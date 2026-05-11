Пять стран отказались от участия в Евровидении из-за допуска Израиля
Пять стран не принимают участие в конкурсе «Евровидение-2026», протестуя против допуска Израиля, пишет BBC. Речь идет об Испании, Ирландии, Нидерландах, Исландии и Словении.
Это крупнейший бойкот за 70-летнюю историю конкурса. Многие вещатели связывают свое решение с военной операцией Израиля в секторе Газа, начавшейся после нападения палестинской группировки «Хамас» в октябре 2023 г.
Организатор конкурса – Европейский вещательный союз – подчеркивает, что Евровидение является соревнованием между вещателями, а не государствами. Однако нынешняя ситуация вновь вызвала дискуссии о влиянии политики на конкурс и правилах участия стран, вовлеченных в вооруженные конфликты.
Некоторые вещатели также считают, что участие Израиля и Украины приводит к политически мотивированному голосованию, что, по их мнению, подрывает принцип нейтральности конкурса.
Ирландия приняла решение не участвовать в «Евровидении-2026» в декабре 2025 г.
В мае 2025 г. премьер-министр Испании Педро Санчес говорил, что допуск Израиля на музыкальный конкурс «Евровидение» показывает двойные стандарты организаторов. По его словам, «никто не был шокирован» после запрета на участие России в международных конкурсах на фоне начала спецоперации на Украине.