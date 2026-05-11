Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.10,82-0,96%VEON-RX64,4-0,77%UTAR10,79+0,56%IMOEX2 651,43+2,06%RTSI1 124,22+2,06%RGBI119,67+0,32%RGBITR783,11+0,4%
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Пять стран отказались от участия в Евровидении из-за допуска Израиля

Ведомости

Пять стран не принимают участие в конкурсе «Евровидение-2026», протестуя против допуска Израиля, пишет BBC. Речь идет об Испании, Ирландии, Нидерландах, Исландии и Словении.

Это крупнейший бойкот за 70-летнюю историю конкурса. Многие вещатели связывают свое решение с военной операцией Израиля в секторе Газа, начавшейся после нападения палестинской группировки «Хамас» в октябре 2023 г.

Организатор конкурса – Европейский вещательный союз – подчеркивает, что Евровидение является соревнованием между вещателями, а не государствами. Однако нынешняя ситуация вновь вызвала дискуссии о влиянии политики на конкурс и правилах участия стран, вовлеченных в вооруженные конфликты.

Некоторые вещатели также считают, что участие Израиля и Украины приводит к политически мотивированному голосованию, что, по их мнению, подрывает принцип нейтральности конкурса.

Ирландия приняла решение не участвовать в «Евровидении-2026» в декабре 2025 г.

В мае 2025 г. премьер-министр Испании Педро Санчес говорил, что допуск Израиля на музыкальный конкурс «Евровидение» показывает двойные стандарты организаторов. По его словам, «никто не был шокирован» после запрета на участие России в международных конкурсах на фоне начала спецоперации на Украине.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь