Пять стран отказались от участия в Евровидении из-за допуска Израиля

В мае 2025 г. премьер-министр Испании Педро Санчес говорил, что допуск Израиля на музыкальный конкурс «Евровидение» показывает двойные стандарты организаторов. По его словам, «никто не был шокирован» после запрета на участие России в международных конкурсах на фоне начала спецоперации на Украине.