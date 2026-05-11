Новым патриархом Грузии избран Шио III
Расширенное церковное собрание избрало 142-м католикосом-патриархом всея Грузии митрополита Шио, который был местоблюстителем патриаршего престола предыдущего главы церкви Илии II. Об этом сообщил грузинский «Первый канал».
За кандидатуру Шио проголосовали 22 члена Священного синода. После избрания новый глава Грузинской православной церкви принял имя Шио III.
По данным СМИ, новому патриарху 57 лет. До принятия монашества в 1993 г. он обучался в Тбилисской государственной консерватории. В 1999 г. Шио окончил Батумскую духовную семинарию, а затем продолжил обучение в Московской духовной академии и Православном Свято-Тихоновском гуманитарном университете, который окончил в 2005 г.
В 2003 г. Священный синод Грузинской православной церкви избрал его епископом, а в 2010 г. он был возведен в сан митрополита. В 2017 г. католикос-патриарх Илия II назначил митрополита Шио местоблюстителем патриаршего престола.
Католикос-патриарх всея Грузии Илия II скончался 17 марта в возрасте 93 лет. Он возглавлял Грузинскую православную церковь с 1977 г. – это стало самым продолжительным патриаршеством в истории церкви. Патриарх был госпитализирован с желудочным кровотечением и находился в реанимации на искусственной вентиляции легких. Врачи также вводили его в искусственную кому.
Сообщалось, что часть полномочий Илии II была передана митрополиту Шио еще в 2017 г. из-за ухудшения состояния здоровья патриарха и болезни Паркинсона.