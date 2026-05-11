Новым патриархом Грузии избран Шио III

По данным СМИ, новому патриарху 57 лет. До принятия монашества в 1993 г. он обучался в Тбилисской государственной консерватории. В 1999 г. Шио окончил Батумскую духовную семинарию, а затем продолжил обучение в Московской духовной академии и Православном Свято-Тихоновском гуманитарном университете, который окончил в 2005 г.