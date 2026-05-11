Германия и Украина запустят производство дронов дальностью 1500 км
Германия и Украина планируют совместное производство беспилотников с дальностью полета до 1500 км. Об этом заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус, его слова приводит радиостанция Deutschlandfunk.
До этого сообщалось, что Писториус прибыл в Киев с необъявленным визитом. По данным газеты Die Welt, глава минобороны Германии проводил переговоры о расширении военно-технического сотрудничества между Берлином и Киевом.
14 апреля Украина и Германия подписали оборонное соглашение на 4 млрд евро. Об этом рассказывал министр обороны Украины Михаил Федоров по итогам переговоров с Писториусом. Документ предусматривает усиление систем ПВО, развитие дальнобойных вооружений и запуск совместного производства БПЛА.
В рамках соглашения Германия согласилась профинансировать поставки нескольких сотен ракет для комплексов Patriot и 36 пусковых установок IRIS-T. Также сообщалось, что Берлин намерен направить 300 млн евро на развитие дальнобойных вооружений.
Отдельным направлением сотрудничества станет производство дронов в рамках инициативы Build with Ukraine. На первом этапе стороны планируют выпустить 5000 БПЛА с использованием технологий искусственного интеллекта.