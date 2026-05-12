Каллас сообщила о выявленных недостатках системы общей обороны ЕС

Моделирование применения статьи о военной взаимопомощи в рамках Договора о Евросоюзе (ст. 42.7), проведенное 4 мая, выявило недостатки этой системы. Об этом сообщила прессе глава евродипломатии Кая Каллас.

По ее словам, документ включает три сценария. Первый – нападение на страну НАТО (задействуются параллельно ст. 42.7 и пятая статья Вашингтонского договора НАТО). Второй – нападение на страну ЕС, не входящую в НАТО (в ЕС это Австрия, Ирландия, Мальта и Кипр, задействуется только ст. 42.7). Третий – гибридное нападение, которое находится ниже порога задействования пятой статьи (хотя в Вашингтонском договоре пороговое понятие отсутствует).

Каллас подчеркнула, что результаты учений не будут публичными, но они выявили существующие недостатки, и цель таких учений – определить последовательность действий и ответственность.

«Это сложно, поскольку ст. 42.7 очень общая и широкая, и нам еще только предстоит нарастить мясо на этих костях», – сказала Каллас (цитата по ТАСС).

4 мая на встрече послов 27 стран Евросоюза впервые в истории ЕС прошло моделирование практического применения ст. 42.7, которая предусматривает военную взаимопомощь в случае вооруженного нападения на одно из государств-членов. Учения проходили на политическом уровне и были посвящены отработке базовой последовательности действий: к кому должна обратиться страна, желающая активировать статью и какие меры должны предпринять институты Евросоюза.

