Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.10,85+0,23%BISVP10,38-0,19%UTAR10,870%IMOEX2 686,82+1,13%RTSI1 139,23+1,13%RGBI119,53-0,13%RGBITR782,43-0,1%
Главная / Политика /

Володин сравнил Армению с Украиной времен Евромайдана

Ведомости

Председатель Госдумы Вячеслав Володин провел параллель между политическим курсом премьер-министра Армении Никола Пашиняна и началом Евромайдана на Украине. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Сегодня для всех очевидным стал вопрос: как будут развиваться отношения после таких поступков Пашиняна? Ближе будут наши государства или дальше? Меньше будет напряжения в отношениях или больше? Скорее всего, второе», – отметил он.

Володин напомнил, что в преддверии Дня Победы в Ереване прошел саммит, на который был приглашен и президент Украины Владимир Зеленский. Председатель госдумы подчеркнул, что дружественным шагом по отношению к России приглашение украинского лидера назвать нельзя.

4 мая в Армении прошел восьмой саммит Европейского политического сообщества (ЕПС), впервые на территории страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и второй раз – в стране СНГ. В Ереван съехались ключевые лидеры и представители 27 стран Евросоюза (ЕС) и 20 привязанных к нему через ЕПС стран – близких географически постсоветских (Украина, Грузия, Армения, Азербайджан) и союзной Баку Турции.

На саммите у Зеленского и Пашиняна состоялась двустороння встреча. Последний после беседы опубликовал в соцсетях два эмодзи с армянским и украинским флагами. Зеленский в свою очередь подчеркнул, что это первый за 24 года визит президента Украины в Армению.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь