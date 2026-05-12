Володин сравнил Армению с Украиной времен Евромайдана
Председатель Госдумы Вячеслав Володин провел параллель между политическим курсом премьер-министра Армении Никола Пашиняна и началом Евромайдана на Украине. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
«Сегодня для всех очевидным стал вопрос: как будут развиваться отношения после таких поступков Пашиняна? Ближе будут наши государства или дальше? Меньше будет напряжения в отношениях или больше? Скорее всего, второе», – отметил он.
Володин напомнил, что в преддверии Дня Победы в Ереване прошел саммит, на который был приглашен и президент Украины Владимир Зеленский. Председатель госдумы подчеркнул, что дружественным шагом по отношению к России приглашение украинского лидера назвать нельзя.
4 мая в Армении прошел восьмой саммит Европейского политического сообщества (ЕПС), впервые на территории страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и второй раз – в стране СНГ. В Ереван съехались ключевые лидеры и представители 27 стран Евросоюза (ЕС) и 20 привязанных к нему через ЕПС стран – близких географически постсоветских (Украина, Грузия, Армения, Азербайджан) и союзной Баку Турции.
На саммите у Зеленского и Пашиняна состоялась двустороння встреча. Последний после беседы опубликовал в соцсетях два эмодзи с армянским и украинским флагами. Зеленский в свою очередь подчеркнул, что это первый за 24 года визит президента Украины в Армению.