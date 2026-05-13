Макрон заявил о подготовке инициативы в ООН по открытию Ормузского пролива
Франция намерена предложить в ООН инициативу по созданию условий для переговоров о восстановлении судоходства в Ормузском проливе. Об этом заявил президент Эммануэль Макрон в интервью телеканалу France24.
«Мы должны добиться безоговорочного и беспрепятственного открытия Ормузского пролива, сняв все блокады и ведя требовательный диалог с Ираном», – сказал Макрон.
По его словам, Париж совместно с рядом других стран намерен выступить в ООН с инициативой по созданию «полностью нейтральных и мирных рамок» для урегулирования конфликта с Ираном.
12 мая Fars сообщило, что Иран не намерен вступать во второй раунд переговоров с США без выполнения Вашингтоном «пяти условий укрепления доверия». По данным агентства, эти требования Тегеран направил Вашингтону в ответ на американский план из 14 пунктов.
Источник Fars утверждает, что среди условий Ирана – прекращение боевых действий на всех фронтах, включая Ливан, снятие санкций, разблокировка замороженных иранских активов, компенсация ущерба, причиненного войной, а также признание суверенитета Ирана над Ормузским проливом.
В апреле Bloomberg писал, что Великобритания и Франция проведут саммит военных планировщиков, на котором обсудят способы обеспечения беспрепятственного прохода через Ормузский пролив.