Euractiv: Евросоюз обсуждает замену миротворческой миссии ООН в Ливане

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что Евросоюз готов помогать ливанской армии. По ее словам, чем сильнее Ливан, тем слабее «Хезболла». В ближайшее время в Бейрут прибудет миссия Европейской службы внешних действий для предварительных консультаций.