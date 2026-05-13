Euractiv: Евросоюз обсуждает замену миротворческой миссии ООН в Ливане
Европейский союз (ЕС) обсуждает запуск новой миротворческой миссии после завершения мандата Временных сил ООН в Ливане (UNIFIL) в декабре. Об этом пишет Euractiv со ссылкой на источники в ЕС.
Брюссель не намерен напрямую заменять UNIFIL, отметил собеседник портала. Варианты касаются программ подготовки и поддержки вооруженных сил самого Ливана.
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что Евросоюз готов помогать ливанской армии. По ее словам, чем сильнее Ливан, тем слабее «Хезболла». В ближайшее время в Бейрут прибудет миссия Европейской службы внешних действий для предварительных консультаций.
UNIFIL были учреждены в 1978 г. после израильского вторжения в Ливан в соответствии с резолюцией ООН. Ее мандат продлевается каждые полгода.