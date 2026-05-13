OZON4 286-1,19%CNY Бирж.10,784-0,6%IMOEX2 682,64-0,27%RTSI1 145,3-0,27%RGBI119,48-0,01%RGBITR782,38+0,02%
Политика

Euractiv: Евросоюз обсуждает замену миротворческой миссии ООН в Ливане

Ведомости

Европейский союз (ЕС) обсуждает запуск новой миротворческой миссии после завершения мандата Временных сил ООН в Ливане (UNIFIL) в декабре. Об этом пишет Euractiv со ссылкой на источники в ЕС.

Брюссель не намерен напрямую заменять UNIFIL, отметил собеседник портала. Варианты касаются программ подготовки и поддержки вооруженных сил самого Ливана.

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что Евросоюз готов помогать ливанской армии. По ее словам, чем сильнее Ливан, тем слабее «Хезболла». В ближайшее время в Бейрут прибудет миссия Европейской службы внешних действий для предварительных консультаций.

UNIFIL были учреждены в 1978 г. после израильского вторжения в Ливан в соответствии с резолюцией ООН. Ее мандат продлевается каждые полгода.

