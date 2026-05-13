Обломок сбитого БПЛА попал в промышленный объект в Ярославле
На подлете к Ярославлю силы противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) отразили атаку украинских беспилотников. Обломок одного из них попал в промышленный объект Ярославля, сообщил губернатор региона Михаил Евраев в своем Telegram-канале.
Пострадавших нет, уточнил он. Однако на территории региона могут находиться фрагменты беспилотников, важные для следствия. Глава области призвал не приближаться к ним и не пользоваться рядом мобильными телефонами.
Евраев отметил, что беспилотная опасность сохраняется. Работа подразделений Минобороны и силовых ведомств по обеспечению безопасности продолжается, добавил он.
Росавиация вводила ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Ярославля «Туношна». Представитель ведомства Артем Кореняко сообщал об этом в своем Telegram-канале в 3:53 мск.