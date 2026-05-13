Визовые центры Италии в РФ перестали принимать документы через третьих лиц
Итальянские визовые центры VMS и AlmavivA в России перестали принимать документы через третьих лиц. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).
Теперь подать заявление на визу за туриста не смогут ни представители агентств, ни курьеры, ни доверенные лица, ни нотариусы, ни адвокаты. Единственным вариантом остается личная подача документов. Заявитель должен самостоятельно прийти в визовый центр в назначенное время с паспортом и подтвержденной онлайн-записью.
По информации АТОР, итальянская сторона сохранила возможность подачи документов по аккредитации лишь для ограниченного числа компаний. Это возможно только при покупке полноценного тура, включающего отель, авиабилеты и страховку.
Туроператоры ожидают официальных разъяснений от посольства Италии в Москве. Представители рынка рассчитывают получить информацию о порядке подачи документов клиентов и сроках рассмотрения виз.
По данным ассоциации, из-за новых правил могут вырасти сроки записи в визовые центры. Кроме того, могут ужесточиться проверки документов, включая подтверждение бронирования отелей, справок о доходах и целей поездки.
18 марта в АТОР также сообщали, что выдача многократных шенгенских виз россиянам сократилась на 90% с начала 2026 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом туроператоры фиксировали рост спроса на оформление мультивиз в страны Европы. В международном туристическом холдинге РАС Group отмечали, что число запросов на визы в Испанию и Францию увеличилось в два раза, в Италию – на 30–40%, в Грецию и Венгрию – на 10%. Аналогичную тенденцию подтверждали агентства Space Travel и TEZ TOUR.