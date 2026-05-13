Белгородского вице-губернатора Зайнуллина уволили из-за утраты доверия
Заместитель губернатора Белгородской области Рустэм Зайнуллин, обвиняемый в особо крупной растрате и получении взятки, освобожден от должности в связи с утратой доверия. Об этом ТАСС сообщили в министерстве общественных коммуникаций региона.
Уточняется, что вице-губернатора и министра имущественных и земельных отношений региона освободили от должности по ст. 81 Трудового кодекса РФ.
Зайнуллина задержали 21 июня 2025 г. Изначально ему предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК), после чего суд отправил чиновника под арест.
По версии следствия, Зайнуллин вместе с другими фигурантами, используя служебное положение, похитил не менее 32 млн руб., выделенных на строительство фортификационных сооружений на границе Белгородской области и Украины. Следствие считало, что лично он получил до 4 млн руб.
В октябре 2025 г. суд взыскал с Зайнуллина и руководителей организаций, связанных со строительством оборонительных сооружений, 924 млн руб. 27 марта Мосгорсуд утвердил это решение.
Позже правоохранительные органы исключили из дела статью о мошенничестве в особо крупном размере. Вместо этого Зайнуллину предъявили обвинения по статьям об особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК) и получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК). По ним грозит до 15 лет лишения свободы.