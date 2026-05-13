В США заявили о проведении более тысячи проверок ядерного арсенала каждый год

Ведомости

США ежегодно проводят более тысячи проверок ядерного арсенала, заявил замминистра энергетики и глава национального управления ядерной безопасности страны Брэндон Уильямс на слушаниях в сенатском комитете по делам вооруженных сил.

«Мы проверяем все компоненты, чтобы убедиться в их надежности», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).

5 февраля завершил свое действие Договор о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) между Россией и США. 17 февраля помощник госсекретаря США по контролю над вооружениями и нераспространению Кристофер Йо заявил, что Соединенные Штаты намерены вернуться к проведению ядерных испытаний «на равной основе» с РФ и КНР. При этом речь не идет о возобновлении масштабных атмосферных взрывов.

The Washington Times 12 февраля писала, что Соединенные Штаты фактически отменяют добровольный мораторий на подземные ядерные испытания, который действовал с 1996 г. Как следует из текста законопроекта о полномочиях в сфере национальной обороны, Пентагон и министерство энергетики получат право возобновить такие испытания при условии, что любое иностранное государство проведет свое.

