В США заявили о проведении более тысячи проверок ядерного арсенала каждый год

5 февраля завершил свое действие Договор о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) между Россией и США. 17 февраля помощник госсекретаря США по контролю над вооружениями и нераспространению Кристофер Йо заявил, что Соединенные Штаты намерены вернуться к проведению ядерных испытаний «на равной основе» с РФ и КНР. При этом речь не идет о возобновлении масштабных атмосферных взрывов.