Путин – создателю «Ярса»: нужно обходить шипы и наслаждаться бутонами
Президент Владимир Путин, комментируя слова создателя межконтинентальной ракеты «Ярс» Юрия Соломонова о сложностях взаимодействия с Минобороны, посоветовал «уметь обходить шипы» и «наслаждаться бутонами роз». Об этом он заявил во время своего выступления в Московском институте теплотехники.
«Розы с шипами – это правда. И нужно уметь обходить шипы, наслаждаться бутонами этих роз и идти вперед, добиваться общего нужного нам результата во имя России», – сказал Путин.
Ранее Соломонов заявил, что выполнение задач Минобороны «не усеяно розами» и сопровождается «постоянными взаимодействиями порой конфликтного характера» с военным ведомством.
При этом конструктор подчеркнул, что «в спорах рождается истина», а помощь Путина в ряде принципиальных вопросов «трудно переоценить». «Говорю это не для красного словца, а по жизни действительно помощь Владимира Владимировича в решении ряда принципиальных вопросов является решающей», – отметил Соломонов.
Путин также поздравил коллектив разработчиков с юбилеем и поблагодарил «тех людей, которые в погонах служат Родине».
Путин наградил орденом «За доблестный труд» коллектив Московского института теплотехники. Церемония награждения приурочена к 80-летию института. В МИТе были разработаны стратегические ядерные ракетные комплексы «Тополь», «Тополь-М», «Ярс» и «Булава».