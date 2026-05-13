Путин – создателю «Ярса»: нужно обходить шипы и наслаждаться бутонами

Президент Владимир Путин, комментируя слова создателя межконтинентальной ракеты «Ярс» Юрия Соломонова о сложностях взаимодействия с Минобороны, посоветовал «уметь обходить шипы» и «наслаждаться бутонами роз». Об этом он заявил во время своего выступления в Московском институте теплотехники.

«Розы с шипами – это правда. И нужно уметь обходить шипы, наслаждаться бутонами этих роз и идти вперед, добиваться общего нужного нам результата во имя России», – сказал Путин.

Ранее Соломонов заявил, что выполнение задач Минобороны «не усеяно розами» и сопровождается «постоянными взаимодействиями порой конфликтного характера» с военным ведомством.

При этом конструктор подчеркнул, что «в спорах рождается истина», а помощь Путина в ряде принципиальных вопросов «трудно переоценить». «Говорю это не для красного словца, а по жизни действительно помощь Владимира Владимировича в решении ряда принципиальных вопросов является решающей», – отметил Соломонов.

Путин также поздравил коллектив разработчиков с юбилеем и поблагодарил «тех людей, которые в погонах служат Родине».

Путин наградил орденом «За доблестный труд» коллектив Московского института теплотехники. Церемония награждения приурочена к 80-летию института. В МИТе были разработаны стратегические ядерные ракетные комплексы «Тополь», «Тополь-М», «Ярс» и «Булава».

