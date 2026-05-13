Путин обсудил с Бердымухамедовым сотрудничество РФ и Туркменистана
Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с национальным лидером туркменского народа, председателем Народного совета Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым, который находится в Казани на форуме «Россия-Исламский мир. KazanForum». Об этом сообщается на сайте Кремля.
В ходе разговора стороны обсудили вопросы укрепления стратегического партнерства между Россией и Туркменистаном в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.
Также была подчеркнута важность предстоящего в октябре заседания Совета глав государств СНГ, которое пройдет под председательством Туркменистана.
В декабре 2025 г. Путин встретился в Ашхабаде с президентом Туркмении Сердаром Бердымухамедовым. Переговоры состоялись после пленарного заседания международного форума «Мир и доверие: единство целей в интересах устойчивого будущего». Выступая на форуме, Путин подчеркнул укрепление двусторонних экономических связей между Россией и Туркменией.