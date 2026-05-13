Путин обсудил с Бердымухамедовым сотрудничество РФ и Туркменистана

В декабре 2025 г. Путин встретился в Ашхабаде с президентом Туркмении Сердаром Бердымухамедовым. Переговоры состоялись после пленарного заседания международного форума «Мир и доверие: единство целей в интересах устойчивого будущего». Выступая на форуме, Путин подчеркнул укрепление двусторонних экономических связей между Россией и Туркменией.