NYT: США ограничили применение противобункерных бомб при ударах по Ирану

Как отмечает NYT, США в ходе войны уже израсходовали значительную часть своих высокоточных вооружений, включая крылатые ракеты и ракеты-перехватчики Patriot. Газета пишет, что восстановление запасов займет годы. В частности, компания Lockheed Martin производит около 650 ракет Patriot в год, тогда как в ходе конфликта было использовано более 1300 таких ракет.