NYT: США ограничили применение противобункерных бомб при ударах по Ирану
Пентагон был вынужден ограничить применение противобункерных боеприпасов при ударах по Ирану из-за нехватки запасов и опасений возможных конфликтов с Китаем и КНДР. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на американских чиновников.
По данным издания, американские военные решили блокировать входы в подземные объекты Тегерана вместо их полного уничтожения, поскольку запасы специализированных противобункерных боеприпасов оказались ограничены.
Как отмечает NYT, США в ходе войны уже израсходовали значительную часть своих высокоточных вооружений, включая крылатые ракеты и ракеты-перехватчики Patriot. Газета пишет, что восстановление запасов займет годы. В частности, компания Lockheed Martin производит около 650 ракет Patriot в год, тогда как в ходе конфликта было использовано более 1300 таких ракет.
По словам источников NYT, в Пентагоне опасаются, что дальнейшее расходование высокоточного оружия может ослабить готовность США к потенциальным военным конфликта в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
13 мая NYT также писала, что Иран сохранил около 70% своего ракетного арсенала и восстановил доступ к большинству пусковых площадок в районе Ормузского пролива, несмотря на заявления администрации президента США Дональда Трампа об уничтожении военной мощи Тегерана.
7 апреля издание Financial Times сообщало, что Вашингтон потратил на войну с Тегераном около $30 млрд. По оценке старшей научной сотрудницы Американского института предпринимательства (AEI) Элейн Маккаскер, расходы на военную кампанию против Ирана с 28 февраля составили от $22,3 млрд до $31 млрд.