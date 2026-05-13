NYT: Иран сохранил до 70% ракетного арсенала вопреки заявлениям Трампа
Иран сохранил около 70% своего ракетного арсенала и восстановил доступ к большинству пусковых площадок в районе Ормузского пролива, несмотря на заявления администрации президента США Дональда Трампа об уничтожении военной мощи Тегерана. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на данные американской разведки.
По данным издания, Иран по-прежнему располагает примерно 70% мобильных пусковых установок и сохранил около 70% довоенного запаса ракет. Кроме того, Тегеран восстановил оперативный доступ к 30 из 33 ракетных объектов вдоль Ормузского пролива, что, по оценкам источников, может представлять потенциальную угрозу для американских военных кораблей в регионе.
NYT также сообщает, что на основе спутниковых снимков разведка фиксирует восстановление доступа почти к 90% подземных хранилищ и пусковых установок по всей территории страны. По данным газеты, эти объекты частично или полностью готовы к эксплуатации, что говорит о высокой скорости восстановления инфраструктуры.
Как отмечает издание, новые оценки указывают на то, что масштаб ущерба иранским объектам мог быть переоценен, а устойчивость и восстановительные возможности страны недооценены. Ранее NYT сообщала и о значительном расходе США высокоточных вооружений в ходе конфликта с Ираном.
11 мая Трамп раскритиковал условия мира, выдвинутые иранской стороной. Как считает президент США, режим прекращения огня с Ираном «находится на искусственном жизнеобеспечении».
10 мая президент США раскритиковал ответ иранской стороны на американские предложения по завершению конфликта, назвав его совершенно неприемлемым. Как сообщал Al Jazeera со ссылкой на публикации иранских СМИ, Тегеран в своем ответе настаивает на необходимости немедленного прекращения войны и гарантиях ненападения в будущем. Также иранская сторона требует снятия санкций США и оставляет за собой право управления Ормузским проливом, что будет зависеть от выполнения Вашингтоном определенных обязательств.