NYT: Иран сохранил до 70% ракетного арсенала вопреки заявлениям Трампа

10 мая президент США раскритиковал ответ иранской стороны на американские предложения по завершению конфликта, назвав его совершенно неприемлемым. Как сообщал Al Jazeera со ссылкой на публикации иранских СМИ, Тегеран в своем ответе настаивает на необходимости немедленного прекращения войны и гарантиях ненападения в будущем. Также иранская сторона требует снятия санкций США и оставляет за собой право управления Ормузским проливом, что будет зависеть от выполнения Вашингтоном определенных обязательств.