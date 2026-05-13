Погранпереходы на границе Словакии и Украины возобновили работу
Словакия возобновила работу закрытых погранпереходов на границе с Украиной, сообщает финансовое управление республики.
«Пограничные переходы на границе с Украиной открыты примерно с 17:00 (18:00 мск)», – сказано в сообщении ведомства (цитата по «Sputnik Беларусь»).
Ранее днем финансовое управление Словакии заявило о закрытии всех пограничных переходов на границах с Украиной. Как писала онлайн-газета Dennik N, решение принято по соображениям безопасности.