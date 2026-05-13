Словакия закрыла погранпереходы с Украиной
Финансовое управление Словакии заявило о закрытии всех пограничных переходов с Украиной. Об этом сообщается нас сайте Финансового управления страны.
Как пишет онлайн-газета Dennik N, решение принято по соображениям безопасности.
10 мая Dennik писала, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо созвал совещание с представителями энергетической компании Transpetrol по результатам переговоров в Москве. Политик якобы заявил, что «должен срочно передать информацию этой компании, потому что предпринимает определенные шаги, которые могут быть для Словакии полезными».
Фицо стал единственным премьером из стран Евросоюза (ЕС), кто приехал на День Победы в Москву. Его визит вызвал неодобрение у ряда лидеров ЕС. 9 мая Фицо сообщил Путину о готовности президента Украины Владимира Зеленского к переговорам «в любом формате». Путин не исключает разговора с украинским коллегой, но ждет звонка от него самого.